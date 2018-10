Nowe inwestycje mieszkaniowe INPRO

Deweloper INPRO S.A. zapowiada nowe inwestycje mieszkaniowe. Nowoczesne osiedla powstaną w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Pruszczu Gdańskim. Będą otoczone terenami zielonymi i bogatą infrastrukturą usługowo-handlową. Sprzedaż lokali zaplanowano na 2019 rok.

INPRO S.A. dynamicznie rozszerza portfolio inwestycji realizowanych na Pomorzu. Deweloper systematycznie zakupuje nowe grunty poszerzając bank ziemi i każdego roku realizuje nowe projekty mieszkaniowe. Tym razem wybór padł na cztery różne lokalizacje: Gdańsk, Gdynię, Rumię i Pruszcz Gdański.

„Nasze nowe osiedla będą budowane z myślą o różnorodnych potrzebach przyszłych lokatorów. Za szczególnie ważny atut naszych inwestycji uważam ich lokalizacje – naszym priorytetem jest zapewnienie przyszłym mieszkańcom komfortowych warunków mieszkalnych w otoczeniu natury, a jednocześnie z wysoce rozwiniętą infrastrukturą wokół i wygodnym dojazdem do pracy czy szkoły. Kolejne ważne dla nas punkty to efektywne gospodarowanie przestrzenią, dzięki któremu nasze osiedla to kompleksowe inwestycje z licznymi atrakcjami i udogodnieniami oraz projektowanie lokali mieszkalnych w sposób przemyślany – tak, aby przyszli mieszkańcy z łatwością je urządzili i szybko mogli się do nich wprowadzić”- mówi Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy INPRO S.A.

Osiedle Start powstanie w Gdańsku w dzielnicy Kokoszki. Inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Nowatorów, w niedalekiej odległości od Obwodnicy Trójmiasta. Dzielnica Kokoszki jest dobrze skomunikowana z resztą miasta dzięki wygodnej sieci połączeń komunikacji miejskiej. Nowy kompleks mieszkalny będzie wyróżniała wyjątkowa architektura. Przemyślany i spójny projekt, będzie świetnie współgrał z zielonym otoczeniem osiedla. Przy budowie zostaną wykorzystane najwyższej jakości materiały. Kolejnym atutem są liczne udogodnienia, jakie przyszli mieszkańcy znajdą w pobliżu inwestycji – przedszkole, szkoły, sklepy, a także sklep Ikea oraz Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w ramach ten inwestycji zaplanowano na wiosnę 2019 r.

W gdyńskiej dzielnicy Karwiny przy ul. Fleszarowej-Muskat INPRO wybuduje rodzinne osiedle Zenit. Tutaj swoje wymarzone mieszkanie znajdą miłośnicy natury, inwestycja powstanie przy pięknym lesie, na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt kompleksu uwzględnia powstanie licznych udogodnień i miejsc rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców oraz ich dzieci. Osiedle zlokalizowane będzie w odległości zaledwie 1,7 km od stacji SKM Gdynia Karwiny, co umożliwi szybki dojazd do centrum miasta oraz w inne jego części. Zmotoryzowanych na pewno ucieszy bliska odległość osiedla od trójmiejskiej obwodnicy (1 km), która pozwoli skutecznie ominąć korki w mieście. W okolicy znajdują się także przedszkola, szkoły, sklepy (m.in. Biedronka oraz Lidl) oraz inne obiekty handlowo-usługowe.

W Rumi przy ul. Jeziornej powstanie osiedle Ostoja, które przypadnie do gustu miłośnikom nowoczesnych rozwiązań. Kompleks będzie wybudowany w sąsiedztwie terenów zielonych, ale jednocześnie w bardzo bliskiej odległości centrum handlowego Port Rumia, gdzie mieszkańcy znajdą liczne sklepy, restauracje i supermarket Auchan. Lokalizacja ta jest korzystna także ze względu na świetne połączenie z Gdynią – tam mieszkańcy osiedla dostaną się w 25 minut.

Kolejną inwestycją INPRO będzie osiedle Brawo w Pruszczu Gdańskim przy skrzyżowaniu ulic Domeyki i Strzeleckiego. Kompleks będzie wyróżniał się nowoczesną, a jednocześnie ponadczasową architekturą, niespotykaną dotychczas w tym mieście. W ramach osiedla zaplanowano szereg udogodnień dla mieszkańców m.in. salę fitness oraz plac zabaw dla dzieci w budynku. Inwestycja także będzie wyróżniała się dogodną lokalizacją z dostępem do szeregu udogodnień, m.in. sklepów Biedronka, Tesco oraz Piotr i Paweł. W okolicy znajdują się również przedszkole, żłobek, poczta oraz inne punkty usługowe. Dzięki niewielkiej odległości od obwodnicy Trójmiasta mieszkańcy osiedla Brawo dojadą do Gdańska w ok. 20 minut. W okolicy znajduje się również stacja PKP Pruszcz Gdański. To idealny wybór dla tych, którzy cenią wysoką jakość i relaks w otoczeniu natury.

Sprzedaż lokali, które powstaną w ramach inwestycji w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Pruszczu Gdańskim rozpocznie się w 2019 roku.

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów.

Dodatkowych informacji udziela:

Tauber Promotion

Mariusz Skowronek

tel. 22 833 35 02 w. 101,

mobile: 698 612 866

mskowronek@tauber.com.pl