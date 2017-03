Stan surowy otwarty osiedla Harmonia Oliwska

Budowa I etapu osiedla Harmonia Oliwska rozpoczęła się w styczniu 2016 r., a z końcem lutego 2017 r. został ukończony stan surowy otwarty. Obecnie wykonywane są prace związane m.in. ze ściankami działowymi w mieszkaniach, stolarką okienną i tynkami. Częściowo została także wykonana instalacja wewnętrzna, izolacje i pokrycia dachowe.

Osiedle położone jest przy ul. Opackiej i Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Oliwie. Architektura inwestycji uzupełniona zostanie zieloną roślinnością, dzięki czemu będzie się idealnie wpisywać w otoczenie zabytkowego Parku Oliwskiego, który bezpośrednio graniczy z osiedlem. Dzięki doskonale rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej przyszli mieszkańcy będą mogli bardzo szybko i sprawnie dojechać do pozostałych części miasta. W okolicy znajdą się przystanki autobusowe i tramwajowe, a także stacje SKM Gdańsk Żabianka i Gdańsk Oliwa.

Okolica inwestycji jest wymarzonym miejscem dla entuzjastów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W sąsiedztwie znajduje się kampus Akademii Wychowania Fizycznego posiadający rozbudowane centrum rekreacyjno-sportowe. W niedalekiej odległości są także tereny porośnięte Lasami Oliwskimi tworzącymi Trójmiejski Park Krajobrazowy, Wzgórze Pachołek i gdańskie ZOO.

W ramach inwestycji powstaną ustawne i przestronne mieszkania, uzupełnione o słoneczne balkony i tarasy oraz własne ogródki w lokalach na parterze. Osiedle zostanie ogrodzone i będzie dozorowane z pomieszczenia ochrony. Zaplanowano także budowę hali garażowych i 180 miejsc postojowych dla rowerów.

Zakończenie budowy pierwszego etapu inwestycji zaplanowane jest na październik br., do użytku zostanie wtedy oddanych 151 mieszkań o powierzchni od 30 mkw. do nawet 120 mkw. W aktualnej ofercie pozostało 89 mieszkań, ich ceny rozpoczynają się od 7452 zł brutto za mkw. Cały projekt przewiduje wybudowanie łącznie 550 mieszkań i będzie realizowany w czterech etapach do 2020 lub 2021 roku.