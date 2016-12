Kolejne domy na osiedlu Golf Park wprowadzone do sprzedaży

Inwestycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Do tej pory sprzedano już wszystkie domy w ramach etapu A oraz zdecydowaną większość domów z etapu B. Na początku grudnia do oferty wprowadzono 11 domów w ramach etapu C. Planowany termin zakończenia budowy to koniec listopada 2017 r. Docelowo na osiedlu Golf Park deweloper wybuduje 83 domy jednorodzinne i w zabudowie bliźniaczej.

Osiedle Golf Park jest zlokalizowane w otoczeniu zieleni, zaledwie 100 m od jeziora Tuchomskiego. W bliskiej odległości inwestycji przebiega także trasa rowerowa łącząca Gdańsk Osowę z Sianowem, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Dodatkowym atutem osiedla jest bliskie sąsiedztwo Tokary Golf Club, wyposażonego w 9-cio dołkowe i pagórkowe pole golfowe, dostosowane do potrzeb zarówno zawodowego jak i początkującego gracza.

Teren osiedla jest ogrodzony, a o bezpieczeństwo mieszkańców dodatkowo zadba ochrona. Domy budowane są na działkach o powierzchniach od 600 mkw. do 1.841 mkw.

Podczas budowy osiedla zastosowano innowacyjne technologie z wykorzystaniem wysokiej klasy energooszczędnych, szlachetnych i tradycyjnych materiałów budowlanych

o niskich współczynnikach przenikalności ciepła, które spełniają wszystkie normy akustyczne.

Każdy z budynków wyposażony jest w garaż i przydomowy ogródek, do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane także otwarte trawniki, chodniki i podjazdy dla samochodów z kostki betonowej. Na osiedlu wybudowano drogę o szerokości 5 m wraz z chodnikiem. Wszystkie domy w ramach inwestycji podłączone są do gminnej sieci kanalizacyjnej. Deweloper nie zapomniał także o najmłodszych mieszkańcach – w ramach etapu D osiedla powstanie także boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.

Osiedle Golf Park mieści się 6,6 km od granic Gdyni, 4,8 km od Chwaszczyna i 11,5 km od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Do tej pory w ramach inwestycji sprzedano 41 domów, w aktualnej ofercie znajduje się 17 budynków, w tym 10 domów w zabudowie bliźniaczej i 7 domów jednorodzinnych. Powierzchnia użytkowa dostępnych budynków wynosi od 173,4 mkw. do 200,8 mkw. Ich cena razem z działką zaczyna się od 590.000 zł brutto.