Harmonia Oliwska po raz trzeci

INPRO rozpoczęło sprzedaż III etapu prestiżowego osiedla Harmonia Oliwska w Gdańsku. Do oferty trafiło 157 mieszkań o powierzchni od 38 mkw. do 116 mkw. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2019 roku. Osiedle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów.