OPTIMA z pozwoleniem na użytkowanie

INPRO zakończyło budowę trzech pierwszych budynków w ramach I etapu osiedla OPTIMA w Gdańsku. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu ubiegłego roku, realizacja projektu przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Klienci mogą odbierać klucze do 100 ukończonych mieszkań.

Osiedle OPTIMA znajduje się w Gdańsku Jasieniu przy ul. Stężyckiej. Atutem takiej lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo trójmiejskiej obwodnicy, która umożliwi mieszkańcom dojazd do centrum miasta w ok. 15 minut. Dzięki licznym ścieżkom rowerowym i spacerowym oraz bliskości jeziora okolica sprzyja także aktywnemu wypoczynkowi. Od 2018 roku deweloper zapewni mieszkańcom kursowanie autobusu do osiedla.

INPRO zadbało także o bezpieczeństwo mieszkańców. Osiedle będzie w całości monitorowane i częściowo ogrodzone. Wokół inwestycji (wzdłuż ulicy Stężyckiej i Tadeusza Jasińskiego) zostanie również zainstalowane oświetlenie drogi.

W ramach I etapu inwestycji powstanie w sumie sześć budynków z nowoczesną halą garażową i naziemnymi miejscami parkingowymi. Wszystkie budynki wyposażone są w windy i oszklone, słoneczne balkony, a mieszkania na parterze w ogródki. Na terenie osiedla powstało także oczko wodne, duży plac zabaw, tereny zielone z małą architekturą i stojaki rowerowe. W kolejnych etapach zaplanowano także budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i części usługowej.

Wszystkie mieszkania w ramach osiedla OPTIMA kwalifikują się do rządowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie w sumie 212 komfortowych mieszkań, w tym 100 mieszkań w ramach trzech pierwszych, ukończonych już budynków. W aktualnej ofercie pozostało 26 lokali, o powierzchni od 41 mkw. do 66 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 4.428 zł brutto za mkw.