Nowe domy w sprzedaży na osiedlu Golf Park

INPRO wprowadziło do sprzedaży 12 domów w ramach osiedla Golf Park w Tuchomiu. Planowany termin ukończenia tej części inwestycji to koniec września 2018 roku. Osiedle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory sprzedano już wszystkie wprowadzone dotąd domy w ramach etapów A i B, w aktualnej ofercie znajduje się w sumie 19 domów.