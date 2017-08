Mieszkania na Osiedlu Debiut dostępne w ramach programu MdM

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim, zaledwie ok 10 km od centrum Gdańska. W najbliższej okolicy znajduje się bardzo dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej i kolejowej, dzięki której bardzo szybko można dotrzeć do dowolnego miejsca w Trójmieście.

Osiedle zostało zaplanowane ze szczególną dbałością o detale. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa czterokondygnacyjne budynki wyposażone w nowoczesne windy. W każdym z nich zaprojektowano także eleganckie korytarze, klatki schodowe oraz pomieszczenia na jednoślady i piwnice. Ponadto, w podziemiach budynku powstanie nowoczesna hala garażowa, połączona bezpośrednio z mieszkaniami windą.



Właściciele mieszkań na parterze będą mogli cieszyć się dużymi ogrodami, których powierzchnia wyniesie nawet 200 mkw. Do wszystkich lokali na wyższych piętrach zaprojektowano słoneczne balkony i loggie.



Podczas budowy inwestycji wykorzystywane są najwyższej jakości materiały, dzięki czemu osiedle stanie się komfortowym miejscem do zamieszkania nawet dla najbardziej wymagających klientów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców zaplanowano także nowoczesny system monitoringu oraz automatycznie sterowany na pilota szlaban wjazdowy.



Na terenie inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko przystosowane do wielu gier zespołowych, duży plac zabaw, zewnętrzna siłownia, tereny rekreacyjne oraz bezpieczne przestrzenie dla najmłodszych mieszkańców. W bliskiej odległości od osiedla władze miasta planują wybudować zagospodarowany zbiornik wodny.



Powierzchnia lokali wyniesie od 33 mkw. do 127 mkw., a ceny zaczynają się od 4 752 zł brutto za mkw. Część z mieszkań pozostałych w ofercie kwalifikuje się do rządowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych. Program jest szansą dla ludzi młodych, którzy planują zakup pierwszego mieszkania na wyjątkowo preferencyjnych warunkach.

Planowany termin zakończenia budowy I etapu projektu to 30 października 2018 roku.