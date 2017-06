INPRO debiutuje w Pruszczu Gdańskim

Osiedle Debiut zlokalizowane będzie w Pruszczu Gdańskim, niezwykle malowniczym mieście położonym zaledwie ok. 10 km od centrum Gdańska. Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej komunikacji autobusowej i kolejowej przyszli mieszkańcy bardzo szybko dotrą do dowolnego miejsca w Trójmieście.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną dwa czterokondygnacyjne budynki, w których w sumie do użytku oddanych zostanie 105 mieszkań. Przy budowie osiedla zostaną wykorzystane najwyższej jakości materiały, a spokój i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców zapewni nowoczesny system monitoringu. Dodatkowo, w każdym mieszkaniu zaplanowano zainstalowanie video domofonu, a przy wjeździe na teren inwestycji zaprojektowano automatycznie sterowany na pilota szlaban wjazdowy.



W podziemiach budynku powstanie nowoczesna hala garażowa, połączona bezpośrednio z mieszkaniami windą. Ponadto, wokół budynku zaplanowano 55 dodatkowych naziemnych miejsc parkingowych. Zaprojektowano także eleganckie korytarze, klatki schodowe oraz rowerownie, wózkarnie i piwnice. W każdym budynku będą zainstalowane nowoczesne windy.

Do wszystkich mieszkań zaprojektowano także słoneczne balkony i loggie, a właściciele mieszkań na parterze będą mogli cieszyć się dużymi ogrodami, których powierzchnia osiągnie nawet 300 mkw.

„Odpływ mieszkańców dużych miast do satelickich miejscowości to silny trend na rynku nieruchomości, zauważalny już od kilku lat. Różnica między dzielnicami na obrzeżach aglomeracji a Pruszczem Gdańskim jest taka, że to miasto kompletne z pełną i ciągle rozbudowującą się infrastrukturą, silnym i rozwijającym się lokalnym rynkiem pracy, a jednocześnie dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z centrum Gdańska” – zauważa Rafał Zdebski, pełnomocnik Zarządu INPRO S.A.



Debiut będzie bezpiecznym osiedlem rodzinnym. Na terenie inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko przystosowane do wielu gier zespołowych, duży plac zabaw, zewnętrzna siłownia, tereny rekreacyjne oraz bezpieczne przestrzenie dla najmłodszych mieszkańców z piaskownicami i ławkami dla opiekunów. W bliskiej odległości od osiedla władze miasta planują wybudować zagospodarowany zbiornik wodny.

Mieszkania trafiły już do oferty. Powierzchnia lokali wyniesie od 33 mkw. do 127 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 4.752 zł brutto za mkw. Planowany termin zakończenia budowy I etapu inwestycji to 30 października 2018 roku