Ostatnie mieszkania na osiedlu Chmielna Park

Chmielna Park to inwestycja o podwyższonym standardzie złożona z trzech budynków. Nowoczesną architekturę dopełnia górująca nad osiedlem 9-kondygnacyjna wieża z apartamentami i lokalami biurowymi oraz reprezentacyjny plac zaprojektowany przez architekta Macieja Sieniawskiego.

Osiedle zlokalizowane jest na malowniczej Wyspie Spichrzów w bliskim sąsiedztwie zabytkowej starówki, a jednocześnie w otoczeniu zieleni i rzeki Mołtawy. To unikalne położenie jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby wszystkich, którzy poszukują wysokiej jakości i komfortu.

Podczas realizacji osiedla wykorzystano najwyższej jakości materiały. Dzięki dużym oknom i przestronnym tarasom maksymalnie wykorzystano walory widokowe mieszkań. Do dyspozycji mieszkańców oddano hale garażowe z bramą otwieraną pilotem, piwnice, pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów oraz plac zabaw. Wszystkie budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a osiedle jest w całości monitorowane.

W ramach całej inwestycji powstało łącznie 306 lokali. Klienci mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty WYKOŃCZENIA POD KLUCZ oraz opcji KUP I ZARABIAJ, która zapewnia kompleksową obsługę apartamentu i wynajęcie go za pośrednictwem firmy specjalizującej się w zarządzaniu luksusowymi nieruchomościami.

Ceny mieszkań znajdujących się w aktualnej ofercie rozpoczynają się od 6804 zł brutto za mkw., lokali usługowych od 8487 zł brutto za mkw., a biur od 7380 zł brutto za mkw.